Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête du commerce et de l’artisanat Sens

Fête du commerce et de l’artisanat Sens samedi 27 juin 2026.

Adresse : Centre-ville

Ville : 89100 Sens

Département : Yonne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Sens

Fête du commerce et de l’artisanat

Centre-ville Sens Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-09-26 19:00:00

Date(s) :
2026-06-27 2026-09-26

Dans le cadre de la fête du commerce et de l’artisanat, les commerçants de Sens vous réservent une journée shopping avec de bonnes affaires.   .

Centre-ville Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du commerce et de l’artisanat

L’événement Fête du commerce et de l’artisanat Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Sens et Sénonais

À voir aussi à Sens (Yonne)