Fête du commerce et de l’artisanat Sens
Fête du commerce et de l’artisanat Sens samedi 27 juin 2026.
Sens
Fête du commerce et de l’artisanat
Centre-ville Sens Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-09-26 19:00:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-09-26
Dans le cadre de la fête du commerce et de l’artisanat, les commerçants de Sens vous réservent une journée shopping avec de bonnes affaires. .
Centre-ville Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Fête du commerce et de l’artisanat
L’événement Fête du commerce et de l’artisanat Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Sens et Sénonais
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