Sens

Fête du commerce et de l’artisanat

Centre-ville Sens Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-09-26 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-09-26

Dans le cadre de la fête du commerce et de l’artisanat, les commerçants de Sens vous réservent une journée shopping avec de bonnes affaires. .

Centre-ville Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fête du commerce et de l’artisanat

L’événement Fête du commerce et de l’artisanat Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Sens et Sénonais