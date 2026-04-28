Sens

Visite nocturne Quartier des tanneurs On va vous faire la peau !

Place Victor Hugo Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 21:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Point de rendez-vous et départ de la visite Place Victor Hugo

Une visite à travers le quartier sud de la ville de Sens, où l’on travaillait au rythme des moulins, où raisonnaient le bruit assourdissant des usines et où flottaient les odeurs acres et tenaces des nombreuses tanneries. Une immersion au cœur de l’industrie sénonaise de l’époque médiévale au XXème siècle.

Visite par Baptiste GATEAU.

Gratuit pour les moins de 12 ans. .

Place Victor Hugo Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49 contact@tourisme-sens.com

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English : Visite nocturne Quartier des tanneurs On va vous faire la peau !

L’événement Visite nocturne Quartier des tanneurs On va vous faire la peau ! Sens a été mis à jour le 2026-04-28 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)