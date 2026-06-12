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Concert Garçon, la Note ! Beija Flor Le Trublion Sens

Concert Garçon, la Note ! Beija Flor Le Trublion Sens vendredi 7 août 2026.

Lieu : Le Trublion

Adresse : 31 Route de Sens

Ville : 89100 Sens

Département : Yonne

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Sens

Concert Garçon, la Note ! Beija Flor

Le Trublion 31 Route de Sens Sens Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Concert Garçon, la Note ! Beija Flor, bossa   .

Le Trublion 31 Route de Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 74 18 45 

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English : Concert Garçon, la Note ! Beija Flor

L’événement Concert Garçon, la Note ! Beija Flor Sens a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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