Concert Garçon, la Note ! Beija Flor Le Trublion Sens vendredi 7 août 2026.

Sens

Concert Garçon, la Note ! Beija Flor

Le Trublion 31 Route de Sens Sens Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Concert Garçon, la Note ! Beija Flor, bossa .

Le Trublion 31 Route de Sens Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 74 18 45

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English : Concert Garçon, la Note ! Beija Flor

L’événement Concert Garçon, la Note ! Beija Flor Sens a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)