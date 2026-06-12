Concert Garçon, la Note ! Oskle Rue de la Place Gron mardi 25 août 2026.

Gron

Concert Garçon, la Note ! Oskle

Rue de la Place Bar éphémère Gron Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 21:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Concert Garçon, la Note ! Oskle, rock blues .

Rue de la Place Bar éphémère Gron 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 08 79

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English : Concert Garçon, la Note ! Oskle

L’événement Concert Garçon, la Note ! Oskle Gron a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)