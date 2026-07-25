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AGENDA · Gron

Nocturnes du Wood Parc Gron

samedi 1 août 2026 · Gron

Nocturnes du Wood Parc Gron

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Rue du vieux Chêne
Ville
18800 Gron
Département
Cher
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Gron

Nocturnes du Wood Parc

Rue du vieux Chêne Gron Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01 01:00:00

Date(s) :
2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Quand la nuit tombe, l’aventure continue au Wood Parc !
À la tombée du jour, le Wood Parc vous invite à vivre une expérience originale dans une ambiance nocturne pleine de sensations. Entre aventure, rires et défis, profitez autrement des activités du parc lors d’une soirée conviviale à partager en famille ou entre amis. Profitez du foodtruck Cyril pizza 15  .

Rue du vieux Chêne Gron 18800 Cher Centre-Val de Loire +33 6 99 87 27 23 

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English :

When night falls, the adventure continues at Wood Parc!

L’événement Nocturnes du Wood Parc Gron a été mis à jour le 2026-07-25 par OT BOURGES

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