Nocturnes du Wood Parc Gron
samedi 1 août 2026 · Gron
Informations pratiques
Gron
Nocturnes du Wood Parc
Rue du vieux Chêne Gron Cher
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01 01:00:00
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29
Quand la nuit tombe, l’aventure continue au Wood Parc !
À la tombée du jour, le Wood Parc vous invite à vivre une expérience originale dans une ambiance nocturne pleine de sensations. Entre aventure, rires et défis, profitez autrement des activités du parc lors d’une soirée conviviale à partager en famille ou entre amis. Profitez du foodtruck Cyril pizza 15 .
Rue du vieux Chêne Gron 18800 Cher Centre-Val de Loire +33 6 99 87 27 23
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English :
When night falls, the adventure continues at Wood Parc!
L’événement Nocturnes du Wood Parc Gron a été mis à jour le 2026-07-25 par OT BOURGES
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