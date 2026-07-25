Informations pratiques

Gron

Nocturnes du Wood Parc

Rue du vieux Chêne Gron Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01 01:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Quand la nuit tombe, l’aventure continue au Wood Parc !

À la tombée du jour, le Wood Parc vous invite à vivre une expérience originale dans une ambiance nocturne pleine de sensations. Entre aventure, rires et défis, profitez autrement des activités du parc lors d’une soirée conviviale à partager en famille ou entre amis. Profitez du foodtruck Cyril pizza 15 .

Rue du vieux Chêne Gron 18800 Cher Centre-Val de Loire +33 6 99 87 27 23

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English :

When night falls, the adventure continues at Wood Parc!

L’événement Nocturnes du Wood Parc Gron a été mis à jour le 2026-07-25 par OT BOURGES