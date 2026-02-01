Conférence Histoire du Chavignol Sancerre
Conférence Histoire du Chavignol Place Saint-Père Sancerre Cher Mercredi 2026-02-15 16:00:00 2026-02-15 10:00:00
Cluedo Grandeur Nature 2 Rue Jacques Cœur Bourges Cher 2026-02-15 16:00:00 2026-02-15
Initiation Poney Vacances de février 2 Allee du Champ du Bois Thauvenay Cher 2026-02-23 10:00:00 2026-02-23
Stage d'Initiation et de Perfectionnement Ecole de Cirque 34 bis Rue Henri Sellier Bourges Cher 2026-02-16 10:00:00 2026-02-16
Stage voltige ou ériens 12 le bois renaud Saint-Hilaire-en-Lignières Cher Mardi 2026-02-16 10:30:00 2026-02-16 10:30:00
Balade nature hivernale Belleville-sur-Loire Cher 2026-02-16 14:30:00 2026-02-16
Atelier Bébés lecteurs Rue de l'Ange-Blanc Lignières Cher Mardi 2025-12-16 10:30:00 2025-12-16 10:30:00
Atelier Bout d'choux Moulage d'empreinte animale Noirlac Bruère-Allichamps Cher 2026-02-17 10:30:00 2026-02-17
Carnaval à la Bibliothèque de Lignières 4 Chemin de l'Ange Blanc Lignières Cher Mardi 2026-02-17 14:30:00 2026-02-17 14:30:00
Jacques Coeur Contre Vents et Galées 10Bis Rue Jacques Cœur Bourges Cher 2026-02-25 14:45:00 2026-02-25
Stage d'équitation 35 Rue de l'Hippodrome La Guerche-sur-l'Aubois Cher 2026-02-18 2026-02-18
Observation des oiseaux d'hiver Noirlac Bruère-Allichamps Cher 2026-03-08 09:30:00 2026-03-08
Journées Récréa-terre 25 Grand'route Henrichemont Cher 2026-10-21 11:00:00 2026-10-21
Après-midi Jeunes Avenue du cabaret Trouy Cher 2026-02-18 14:00:00 2026-02-18
: Brico: mission Hérisson Belleville-sur-Loire Cher 2026-02-18 14:30:00 2026-02-18
Atelier Carnet de recettes 4 Place du Pavé Meillant Cher Mercredi 2026-02-18 14:30:00 2026-02-18 14:30:00
Atelier Moulage d'empreinte animale Bruère-Allichamps Cher 2026-02-25 14:30:00 2026-02-25
Loto Bruère Rue des Groupements Bruère-Allichamps Cher Mercredi 2026-02-18 14:30:00 2026-02-18 14:30:00
Visite de La Caisse d'Épargne Loire-Centre Le Prado Bourges Cher 2026-02-18 15:00:00 2026-02-18
Les hommes viennent de mars et les femmes de vénus mise à jour 2.0 7 Boulevard Lamarck Bourges Cher débute le Début : 2026-02-18 20:00:00 2026-02-18