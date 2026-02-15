Exposition collective George Sand Lignières

Exposition collective George Sand

Pour célébrer les 150 ans de la disparition de George Sand, l’Office de Tourisme de Lignières-en-Berry impulse une exposition collective dédiée à l’écrivaine.

Pensée comme un véritable projet partagé, cette initiative prend vie grâce à la mobilisation d’artistes, d’habitants et d’associations locales. Objets, peintures et photographies du patrimoine vernaculaire berrichon ayant inspiré les œuvres de George Sand, ainsi que des documents prêtés par la population composent cette exposition riche. Un hommage collectif et artistique, à découvrir de mai à juin. .

To celebrate the 150th anniversary of George Sand?s death, the Lignières-en-Berry Tourist Office is organizing a group exhibition dedicated to the writer.

