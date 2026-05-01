Exposition des oeuvres amateurs avec le MUMO Lignières
Exposition des oeuvres amateurs avec le MUMO Lignières vendredi 22 mai 2026.
Lignières
Exposition des oeuvres amateurs avec le MUMO
Place du Champ de Foire Lignières Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-22 14:00:00
fin : 2026-07-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-22
En 2025, le Musée mobile d’art moderne et contemporain, MuMo x Centre Pompidou, a fait escale à Châteauneuf-sur-Cher et à Lignières. Des habitants et collectifs ont réalisé des oeuvres d’art plastique que vous découvrirez dans le Hall des Bains-Douches.
À votre rythme, découvrez les œuvres amatrices réalisées l’année dernière lors de la venue du MUMO sur le territoire. L’exposition est visible au grand public les après-midi du mardi au vendredi et à l’occasion d’événements organisés aux Bains-Douches. En groupe, vous pouvez choisir le créneau horaire de votre choix, sur simple demande. .
Place du Champ de Foire Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 20 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In 2025, the Musée mobile d’art moderne et contemporain, MuMo x Centre Pompidou, made a stopover in Châteauneuf-sur-Cher and Lignières. Local residents and collectives have created works of visual art that you can discover in the Hall des Bains-Douches.
L’événement Exposition des oeuvres amateurs avec le MUMO Lignières a été mis à jour le 2026-05-02 par OT LIGNIERES