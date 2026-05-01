Lignières

Exposition des oeuvres amateurs avec le MUMO

Place du Champ de Foire Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-22 14:00:00

fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-22

En 2025, le Musée mobile d’art moderne et contemporain, MuMo x Centre Pompidou, a fait escale à Châteauneuf-sur-Cher et à Lignières. Des habitants et collectifs ont réalisé des oeuvres d’art plastique que vous découvrirez dans le Hall des Bains-Douches.

À votre rythme, découvrez les œuvres amatrices réalisées l’année dernière lors de la venue du MUMO sur le territoire. L’exposition est visible au grand public les après-midi du mardi au vendredi et à l’occasion d’événements organisés aux Bains-Douches. En groupe, vous pouvez choisir le créneau horaire de votre choix, sur simple demande. .

Place du Champ de Foire Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 20 84

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English :

In 2025, the Musée mobile d’art moderne et contemporain, MuMo x Centre Pompidou, made a stopover in Châteauneuf-sur-Cher and Lignières. Local residents and collectives have created works of visual art that you can discover in the Hall des Bains-Douches.

L’événement Exposition des oeuvres amateurs avec le MUMO Lignières a été mis à jour le 2026-05-02 par OT LIGNIERES