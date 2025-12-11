Performance Artistique de Philippe Tallis Lignières

Performance Artistique de Philippe Tallis

Place Anne Sylvestre Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-07 19:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Assistez à une performance et une installation artistique originale de Philippe Tallis Cube en tous sens accompagné de complices. Une occasion rare d’assister à l’art en action !

Installé à Ardenais, le peintre, artiste et sculpteur Philippe Tallis explore le vivant avec une rare acuité. Les corps, les animaux, les mouvements sont parmi ses thèmes de prédilection… pas étonnant qu’il ait souvent puisé son inspiration dans le spectacle vivant, où il a pu capter sur le vif des artistes comme Maurice Béjart, Carolyn Carlson, Alexis HK ou encore Russ Little ! Son exposition est à voir dans le Hall des Bains Douches jusqu’en mai. .

Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr

English :

Attend a performance and original art installation by Philippe Tallis Cube en tous sens , accompanied by his accomplices. A rare opportunity to witness art in action!

