Le Grand Noir du Berry Lignières Cher

Le Grand Noir du Berry En VTC

Le Grand Noir du Berry 30 Rue Colbert 18160 Lignières Cher Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 9000.0 Tarif :

Offrez-vous une rando accessible entre Lignières et le Pôle du Cheval et de l’Âne.

Au programme l’église Notre Dame de Lignières, une halle du XVIème siècle, un mélange de maisons bourgeoises et ouvrières, la rivière l’Arnon et bien sûr, le Pôle du Cheval et de l’Âne.

English :

Treat yourself to an accessible walk between Lignières and the Pôle du Cheval et de l’Âne.

On the program: Notre Dame de Lignières church, a 16th-century market hall, a mix of middle-class and working-class houses, the Arnon river and, of course, the Pôle du Cheval et de l’Âne.

Deutsch :

Gönnen Sie sich eine barrierefreie Wanderung zwischen Lignières und dem Pôle du Cheval et de l’Âne (Pferde- und Eselzentrum).

Auf dem Programm stehen die Kirche Notre Dame de Lignières, eine Markthalle aus dem 16. Jahrhundert, eine Mischung aus Bürger- und Arbeiterhäusern, der Fluss Arnon und natür

Italiano :

Concedetevi una passeggiata accessibile tra Lignières e il Pôle du Cheval et de l’Âne.

In programma: la chiesa di Notre Dame de Lignières, la sala del mercato del XVI secolo, un mix di case borghesi e popolari, il fiume Arnon e, naturalmente, il Pôle du Cheval et de l’Âne.

Español :

Regálese un paseo accesible entre Lignières y el Pôle du Cheval et de l’Âne.

En el programa: la iglesia de Notre Dame de Lignières, un mercado del siglo XVI, una mezcla de casas burguesas y obreras, el río Arnon y, por supuesto, el Pôle du Cheval et de l’Âne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-16 par SIT Centre-Val de Loire