Autour de Rocheux Lignières Loir-et-Cher

Autour de Rocheux Lignières 41160 Lignières Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Cet itinéraire met à l’honneur le patrimoine naturel du Perche et Haut-Vendômois , avec ses paysages bocagers et son panorama sur la vallée du Loir. Profitez du patrimoine historique avec le château médiéval de Fréteval et le château de Rocheux, parc de loisirs que l’on visite en s’amusant.

This itinerary honors the natural heritage of the Perche and Haut-Vendômois , with its wooded landscapes and its panorama on the Loir valley. Take advantage of the historical heritage with the medieval castle of Fréteval and the castle of Rocheux, a leisure park that you can visit while having fun.

Auf dieser Route wird das Naturerbe des Perche et Haut-Vendômois mit seinen Heckenlandschaften und der Aussicht auf das Loir-Tal geehrt. Genießen Sie das historische Erbe mit dem mittelalterlichen Schloss von Fréteval und dem Schloss von Rocheux, einem Freizeitpark, den man spielerisch besichtigen

Questo itinerario mette in risalto il patrimonio naturale del Perche e Haut-Vendômois , con i suoi campi coltivati a siepe e il suo panorama sulla valle del Loir. Approfittate del patrimonio storico con il castello medievale di Fréteval e il castello di Rocheux, un parco divertimenti che potrete vi

Este itinerario pone de relieve el patrimonio natural del Perche y Haut-Vendômois , con sus tierras de labranza cubiertas de setos y su panorama del valle del Loir. Aproveche el patrimonio histórico con el castillo medieval de Fréteval y el castillo de Rocheux, un parque de ocio que podrá visitar m

