Stage « Diorama » pour les 8/12 ans Maison de la bd Blois
16 - 20 février Stage "Diorama" pour les 8/12 ans Maison de la bd 3 rue des Jacobins Blois Loir-et-Cher Viens réaliser une case BD en 3D
Exposition Du corps objet au corps sujet à Selommes 17 bis rue Bout de Haies Selommes Loir-et-Cher Mercredi 2026-02-17 2026-02-17 10:00:00
Festival de création numérique Média'tech 33 Rue Jean-Baptiste Charcot Blois Loir-et-Cher 2026-02-17 2026-02-17
Des visites en musique et des cadeaux pour les enfants ! à Montoire-sur-le Loir Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher Mardi 2026-02-17 14:00:00 2026-02-17 14:00:00
Atelier Douceur d’autrefois à la Commanderie d'Arville 1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher 2026-02-17 14:30:00 2026-02-17
Clap 41 Whiplash à SALBRIS 71 Avenue de la Résistance Salbris Loir-et-Cher 2026-02-17 20:00:00 2026-02-17
Les mercredis de la Loire avec la Maison de la Loire Saint-Dyé-sur-Loire Loir-et-Cher Mercredi 2026-10-28 09:00:00 2026-10-28 09:00:00
Contes à plumes et à poils en musique chez Lama Émoi 83 Chemin de la Gabillonnerie Saint-Aignan Loir-et-Cher Mercredi 2026-02-18 10:00:00 2026-02-18 10:00:00
Chasse au trésor à Troglo Dégusto à Bourré 59 route des Vallées Montrichard Val de Cher Loir-et-Cher Mercredi 2025-12-26 16:00:00 2025-12-26 14:00:00
Heure du conte à Montoire-sur-le Loir Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher Mercredi 2026-01-21 16:00:00 2026-01-21 16:00:00
A tire d’aile à l’étang de Malzoné Réserve de Malzoné Millançay Loir-et-Cher 2026-02-19 14:00:00 2026-02-19
Ciné-jeunesse à Montoire-sur-le Loir Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher Mercredi 2025-12-17 15:00:00 2025-12-17 15:00:00
Heure du conte des tout-petits à Selommes 17B Rue du Bout des Haies Selommes Loir-et-Cher Samedi 2026-02-21 11:30:00 2026-02-21 11:30:00
Festillésime 41 Soirée Irlandaise à Seigy 2 Rue des Cordeaux Seigy Loir-et-Cher Samedi 2026-02-21 19:30:00 2026-02-21 19:00:00
Festillésime 41 Super Chouette à Saint-Ouen 36 rue Georges Carré Saint-Ouen Loir-et-Cher Dimanche 2026-02-22 15:00:00 2026-02-22 15:00:00
23 - 27 février Stage manga à partir de 12 ans Maison de la bd 3 rue des Jacobins Blois Loir-et-Cher Viens apprendre et appliquer les fondamentaux de la BD japonaise
Atelier famille L’art du vitrail à la Commanderie d'Arville 1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher 2026-02-24 14:30:00 2026-02-24
Clap 41 Mufasa Le Roi Lion à Montoire-sur-Loir Rue Marescot Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher Mardi 2026-02-24 19:00:00 2026-02-24 19:00:00
Les mercredis de la Loire avec la Maison de la Loire déchets, pollinisateurs et boules à grains Saint-Dyé-sur-Loire Loir-et-Cher 2026-02-25 09:00:00 2026-02-25
Un atelier créatif de styrogravure + petit déjeuner des lamas Ferme Lama Émoi Saint-Aignan Loir-et-Cher Mercredi 2026-02-25 09:30:00 2026-02-25 09:30:00