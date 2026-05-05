VOS ALLOCATIONS : conseils, actualisation, paiement, on vous dit tout !, Vendôme – Agence VENDOME, Vendôme
VOS ALLOCATIONS : conseils, actualisation, paiement, on vous dit tout !, Vendôme – Agence VENDOME, Vendôme mercredi 10 juin 2026.
VOS ALLOCATIONS : conseils, actualisation, paiement, on vous dit tout ! Mercredi 10 juin, 14h30 Vendôme – Agence VENDOME Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T14:30:00+02:00 – 2026-06-10T15:15:00+02:00
Fin : 2026-06-10T14:30:00+02:00 – 2026-06-10T15:15:00+02:00
Vous vous posez des questions sur vos allocations, l’actualisation ou la reprise d’emploi ? Cette réunion vous permet d’y voir clair, simplement et concrètement, sur vos démarches à France Travail. Nous aborderons ce que vous devez faire chaque mois en tant que chercheur d’emploi, comment vous actualiser, quoi déclarer en cas d’activité salariée ou non salariée, le principe du complément d’allocation lors d’une reprise d’activité, les conséquences d’une démission, le recalcul des droits après un
Vendôme – Agence VENDOME 41100 Vendôme, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme Quartiers Sud Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Vous vous posez des questions sur vos allocations, l’actualisation ou la reprise d’emploi ? Cette réunion vous permet d’y voir clair, simplement et concrètement, sur vos démarches à France Travail. [« S’informer »]
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