Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – Les lundis d’art et d’histoire en Juin, Office de Tourisme de Vendôme, Vendôme

Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – Les lundis d’art et d’histoire en Juin 8 – 29 juin Office de Tourisme de Vendôme Loir-et-Cher

5,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-08T00:00:00+02:00 – 2026-06-08T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-29T00:00:00+02:00 – 2026-06-29T23:59:00+02:00

Laissez-vous conter Vendôme, ville d’art et d’histoire en compagnie d’un guide conférencier agréé par le ministère de la Culture. Il vous fait partager ses connaissances et sa passion pour Vendôme. Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – Les lundis d’art et d’histoire en Juin. Lundi 8 juin : Henri IV et le château. Lundi 15 juin : le quartier des Rottes. Lundi 22 juin : À la loupe ! Détails du patrimoine. Lundi 29 juin : fenêtres et lucarnes. RDV à l’Office de Tourisme sauf le 15 Juin (devant le Centre Culturel).

Office de Tourisme de Vendôme 47 Rue Poterie, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 77 05 07 »}]

Laissez-vous conter Vendôme, ville d’art et d’histoire en compagnie d’un guide conférencier agréé par le ministère de la Culture. Il vous fait partager ses connaissances et sa passion pour Vendôme. Ve