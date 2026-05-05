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Futurs entrepreneurs H/F : venez découvrir tous les aspects de la micro-entreprise, Vendôme – Agence VENDOME, Vendôme

Futurs entrepreneurs H/F : venez découvrir tous les aspects de la micro-entreprise, Vendôme – Agence VENDOME, Vendôme

Futurs entrepreneurs H/F : venez découvrir tous les aspects de la micro-entreprise, Vendôme – Agence VENDOME, Vendôme mardi 16 juin 2026.

Lieu : Vendôme - Agence VENDOME

Adresse : 41100 Vendôme, 41100 Vendôme

Ville : 41100 Vendôme

Département : Loir-et-Cher

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Futurs entrepreneurs H/F : venez découvrir tous les aspects de la micro-entreprise Mardi 16 juin, 09h00 Vendôme – Agence VENDOME Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-16T09:00:00+02:00 – 2026-06-16T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-16T09:00:00+02:00 – 2026-06-16T12:00:00+02:00

Thématique : la micro-entreprise. Vous avez une idée de projet et vous souhaitez lancer ou développer votre micro-entreprise, mais vous ne savez pas par où commencer ? Cette réunion, qui débute à 9h00, pourra être suivi de rendez-vous individuel et personnalisé afin de vous apporter des précisions liées à votre projet. Inscrivez-vous dès aujourd’hui, places limitées.

Thématique : la micro-entreprise. Vous avez une idée de projet et vous souhaitez lancer ou développer votre micro-entreprise, mai

Vendôme – Agence VENDOME 41100 Vendôme, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme Quartiers Sud Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Thématique : la micro-entreprise. Vous avez une idée de projet et vous souhaitez lancer ou développer votre micro-entreprise, mais vous ne savez pas par où commencer ? Cette réunion, qui débute à 9 [« Création d’entreprise »]

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