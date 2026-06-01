Vendôme à vélo, Quartier des Rottes, Vendôme

Vendôme à vélo Samedi 13 juin, 00h00 Quartier des Rottes Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T00:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-13T00:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00

Pour la 5ème édition, l’Union Sportive Vendômoise vous propose une nouvelle formule et s’associe au Printemps des Rottes ! Vendôme à vélo. Au programme cette année : la randonnée gourmande et musicale : 30km – ravitaillement insolite dans des propriétés privées en partenariat avec les associations du quartier des Rottes. Le défilé déjanté– dans le quartier des Rottes – concours du plus beau casque et du vélo le plus déjanté. Animation vélo en partenariat avec l’école de la Cormegeaie et les élèves de l’ag2s du lycée des métiers Beauregard à Château-Renault et les services enfance jeunesse de territoires vendômois. Déambulations en musique avec un tricycle magique. Brocante vélo en partenariat avec la régie de quartier, « sauvons les vélos » par Valdem, tombola un vélo électrique offert par le Conseil Régional du Centre Val de Loire (1800€).

Quartier des Rottes 7 Avenue Jean Moulin, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Nord Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 02 31 05 45 »}]

Pour la 5ème édition, l’Union Sportive Vendômoise vous propose une nouvelle formule et s’associe au Printemps des Rottes ! Vendôme à vélo. Au programme cette année : la randonnée gourmande et musicale Exposition