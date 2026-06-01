Vendôme à vélo, Quartier des Rottes, Vendôme
Vendôme à vélo, Quartier des Rottes, Vendôme samedi 13 juin 2026.
Vendôme à vélo Samedi 13 juin, 00h00 Quartier des Rottes Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T00:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-13T00:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00
Pour la 5ème édition, l’Union Sportive Vendômoise vous propose une nouvelle formule et s’associe au Printemps des Rottes ! Vendôme à vélo. Au programme cette année : la randonnée gourmande et musicale : 30km – ravitaillement insolite dans des propriétés privées en partenariat avec les associations du quartier des Rottes. Le défilé déjanté– dans le quartier des Rottes – concours du plus beau casque et du vélo le plus déjanté. Animation vélo en partenariat avec l’école de la Cormegeaie et les élèves de l’ag2s du lycée des métiers Beauregard à Château-Renault et les services enfance jeunesse de territoires vendômois. Déambulations en musique avec un tricycle magique. Brocante vélo en partenariat avec la régie de quartier, « sauvons les vélos » par Valdem, tombola un vélo électrique offert par le Conseil Régional du Centre Val de Loire (1800€).
Quartier des Rottes 7 Avenue Jean Moulin, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Nord Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 02 31 05 45 »}]
Pour la 5ème édition, l’Union Sportive Vendômoise vous propose une nouvelle formule et s’associe au Printemps des Rottes ! Vendôme à vélo. Au programme cette année : la randonnée gourmande et musicale Exposition
À voir aussi à Vendome (Loir-et-Cher)
- Boostez votre carrière en découvrant les opportunités de formation sur Vendôme, Vendôme – Agence VENDOME, Vendôme 1 juin 2026
- Ciclic Animation – « Le Tour du monde en 4 courts métrages » : en présence d’Elsa Duhamel, réalisatrice à Vendôme, Ciclic Animation3 Allee le Yorktown, Vendôme 2 juin 2026
- Conte musical et flûtes traversières à Vendôme, Salle du temple, Vendôme 3 juin 2026
- Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – Rendez-vous aux jardins, VendômeParc Ronsard, Vendôme 6 juin 2026
- Découverte d’un jardin, trésor de la Belle Epoque en centre ville de Vendôme, Jardin des Tamaris, Vendôme 6 juin 2026