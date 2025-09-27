Sieste-musicale à Vendôme Vendôme
Sieste-musicale à Vendôme Vendôme samedi 13 décembre 2025.
Rue Poterie Vendôme Loir-et-Cher
Début : Samedi 2025-12-13 15:00:00
2025-12-13
Nouvelle animation dans votre médiathèque.
Sieste-musicale à Vendôme. Venez profiter d’un moment de détente et de découverte musicale à la médiathèque. Pour ados et adultes. Réservation conseillée. .
Rue Poterie Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 43 66 bibliotheque@catv41.fr
English :
New animation in your media library.
German :
Neue Animation in Ihrer Mediathek.
Italiano :
Nuova animazione nella libreria multimediale.
Espanol :
Nueva animación en su mediateca.
