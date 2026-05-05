Vendôme

Vendôme à vélo

7 Avenue Jean Moulin Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Pour la 5ème édition, l’Union Sportive Vendômoise vous propose une nouvelle formule et s’associe au Printemps des Rottes !

Vendôme à vélo. Au programme cette année la randonnée gourmande et musicale 30km ravitaillement insolite dans des propriétés privées en partenariat avec les associations du quartier des Rottes. Le défilé déjanté– dans le quartier des Rottes concours du plus beau casque et du vélo le plus déjanté. Animation vélo en partenariat avec l’école de la Cormegeaie et les élèves de l’ag2s du lycée des métiers Beauregard à Château-Renault et les services enfance jeunesse de territoires vendômois. Déambulations en musique avec un tricycle magique. Brocante vélo en partenariat avec la régie de quartier, sauvons les vélos par Valdem, tombola un vélo électrique offert par le Conseil Régional du Centre Val de Loire (1800€). .

7 Avenue Jean Moulin Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 02 31 05 45 vendomeavelo@gmail.com

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English :

Vendôme à vélo is an event of national scope organized by the USV. Gathering bicycle lovers around a popular and family event.

L’événement Vendôme à vélo Vendôme a été mis à jour le 2026-05-05 par OT de Vendome Territoires Vendomois