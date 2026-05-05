Stage laine feutrée : carte blanche des petits objets à Boursay, Maison Botanique, Boursay

Stage laine feutrée : carte blanche des petits objets à Boursay Samedi 13 juin, 00h00 Maison Botanique Loir-et-Cher

35,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T00:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-13T00:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00

Lors de cet atelier, vous pourrez laisser libre court à votre créativité : nous réaliserons des petits objets et vous serez accompagnés techniquement en fonction de votre projet. Stage laine feutrée : carte blanche des petits objets à Boursay. Petite fleur, balle, légume ou fruit, petite pochette, tableau, dessous de plat, set de table…etc… Vous repartirez avec votre création : le petit objet que vous avez imaginé. Venez avec vos croquis et projets simples ! Pour les débutants : découvrir la base technique du feutrage de la laine à l’eau et à l’aiguille. Nouvelle technique pour les plus avancés : selon projet, feutrage à l’aiguille, assemblage d’éléments. Formatrice : Flora Malan. Sur réservation.

Maison Botanique 8 Rue des Écoles, 41270 Boursay Boursay 41270 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 80 92 01 »}]

Lors de cet atelier, vous pourrez laisser libre court à votre créativité : nous réaliserons des petits objets et vous serez accompagnés techniquement en fonction de votre projet. Stage laine feutrée : Stages et ateliers