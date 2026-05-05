Ateliers autour du sureau à Boursay, Maison Botanique, Boursay

Ateliers autour du sureau à Boursay Mercredi 20 mai, 00h00 Maison Botanique Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T00:00:00+02:00 – 2026-05-20T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-20T00:00:00+02:00 – 2026-05-20T23:59:00+02:00

Venez apprendre à reconnaître cet arbre et découvrir tout ce que l’on peut faire avec ! Ateliers autour du sureau à Boursay. Dans le cadre de la fête de la nature qui aura lieu sur le site fleuri et ensoleillé de la Maison Botanique, nous vous proposerons le temps d’un après-midi des animations pour toute la famille autour du sureau. Pétillant, kazou et autres mystères autour de ce végétal vous attendent ! Animatrices : Julie, Méril et Gaëlle. Ouvert à tous, enfants et famille.

Maison Botanique 8 Rue des Écoles, 41270 Boursay Boursay 41270 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 80 92 01 »}]

Venez apprendre à reconnaître cet arbre et découvrir tout ce que l’on peut faire avec ! Ateliers autour du sureau à Boursay. Dans le cadre de la fête de la nature qui aura lieu sur le site fleuri et e Stages et ateliers