Temps de rencontre ouvert à tous-tes petite fête laineuse à Boursay, Maison Botanique, Boursay

Temps de rencontre ouvert à tous-tes petite fête laineuse à Boursay Samedi 27 juin, 00h00 Maison Botanique Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T00:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-27T00:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:59:00+02:00

A partir de quelques toisons récoltées lors de la tonte, nous créerons collectivement un grand tapis feutré. Temps de rencontre ouvert à tous-tes petite fête laineuse à Boursay. Echarpillage de la laine sur une grande surface, arrosage et massage (danser sur la surface avec les pieds nus !) puis foulonnage : le tapis sera roulé autour d’un tube et le tout sera tracté (tractage animal ou humain ! à voir…) Un tapis collectif sera réalisé pour être offert à la Maison Botanique et aux Ateliers Vivants. Cette journée laineuse est ouverte à tous. Chacun participe au repas partagé, à l’installation, à l’animation, au rangement. Ouvert à tous, repas partagé, réservations indispensables. Formatrice : Flora Malan

Maison Botanique 8 Rue des Écoles, 41270 Boursay Boursay 41270 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 80 92 01 »}]

A partir de quelques toisons récoltées lors de la tonte, nous créerons collectivement un grand tapis feutré. Temps de rencontre ouvert à tous-tes petite fête laineuse à Boursay. Echarpillage de la lai Stages et ateliers