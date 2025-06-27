Nocturnes aux Caves Monmousseau à Montrichard Montrichard Val de Cher
Nocturnes aux Caves Monmousseau à Montrichard Montrichard Val de Cher samedi 13 juin 2026.
Montrichard Val de Cher
Nocturnes aux Caves Monmousseau à Montrichard
Montrichard Montrichard Val de Cher Loir-et-Cher
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-09-12 21:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-07-11 2026-08-08 2026-09-12
Nocturnes aux Caves Monmousseau à Montrichard
Les deuxièmes samedis de chaque mois, entre juin et septembre, les Caves de Monmousseau jouent les prolongations jusqu’à 21h. Entre la fraicheur des galeries et la douceur du soir, la visite et la dégustation se savourent autrement… Avec en prime une magnifique vue sur la Vallée du Cher.
Visite libre jusqu’à 19h30 et visite guidée à 17h 12 .
Montrichard Montrichard Val de Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 32 35 15 caves@monmousseau.com
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Nocturnes at Caves Monmousseau in Montrichard
L’événement Nocturnes aux Caves Monmousseau à Montrichard Montrichard Val de Cher a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT41
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