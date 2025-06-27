Montrichard Val de Cher

Nocturnes aux Caves Monmousseau à Montrichard

Montrichard Montrichard Val de Cher Loir-et-Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-09-12 21:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-07-11 2026-08-08 2026-09-12

Nocturnes aux Caves Monmousseau à Montrichard

Les deuxièmes samedis de chaque mois, entre juin et septembre, les Caves de Monmousseau jouent les prolongations jusqu’à 21h. Entre la fraicheur des galeries et la douceur du soir, la visite et la dégustation se savourent autrement… Avec en prime une magnifique vue sur la Vallée du Cher.

Visite libre jusqu’à 19h30 et visite guidée à 17h 12 .

Montrichard Montrichard Val de Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 32 35 15 caves@monmousseau.com

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English :

Nocturnes at Caves Monmousseau in Montrichard

L’événement Nocturnes aux Caves Monmousseau à Montrichard Montrichard Val de Cher a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT41