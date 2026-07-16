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AGENDA · Montrichard Val de Cher

ZANKA (BAL) & DjSet New Trad, Site de l’éclusier, Montrichard, Montrichard Val de Cher

samedi 19 septembre 2026 · Site de l'éclusier, Montrichard · Montrichard Val de Cher

ZANKA (BAL) & DjSet New Trad, Site de l’éclusier, Montrichard, Montrichard Val de Cher

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Site de l'éclusier, Montrichard
Adresse
41400 Montrichard
Ville
41400 Montrichard Val de Cher
Département
Loir-et-Cher

ZANKA (BAL) & DjSet New Trad Samedi 19 septembre, 18h00 Site de l’éclusier, Montrichard Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Zanka (Bal) et initiation à la danse par julie Withier et DjSet New Trad + guinguette sur place

Zanka réunit la flûte traversière et diverses percussions. Inspiré par le répertoire traditionnel, le duo invite à la danse dans des paysages sonores variés, tantôt envoûtants, tantôt dynamiques.

Julie Withier ; Fondatrice de la Gambère, association basée à Saint-Julien-de-Chédon, Julie montre avec brio les pas de danse pour tous les niveaux afin de profiter et de danser le bal en direct.

Djset New Trad; Margot Gros Sabots animera façon new trad fest la guinguette (créée de toute pièce pour l’occasion par les équipes de la Berge/ZAMZAMREC/New Trad Fest) pour clôturer cette journée patrimoniale en musique du passé, ambiance mood futuriste !

Site de l’éclusier, Montrichard 41400 Montrichard Montrichard Val de Cher 41400 Montrichard Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Zanka (Bal) et initiation à la danse par julie Withier et DjSet New Trad + guinguette sur place

©Yoan Jager-Sthul

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