ZANKA (BAL) & DjSet New Trad, Site de l’éclusier, Montrichard, Montrichard Val de Cher

Informations pratiques

ZANKA (BAL) & DjSet New Trad Samedi 19 septembre, 18h00 Site de l’éclusier, Montrichard Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Zanka (Bal) et initiation à la danse par julie Withier et DjSet New Trad + guinguette sur place

Zanka réunit la flûte traversière et diverses percussions. Inspiré par le répertoire traditionnel, le duo invite à la danse dans des paysages sonores variés, tantôt envoûtants, tantôt dynamiques.

Julie Withier ; Fondatrice de la Gambère, association basée à Saint-Julien-de-Chédon, Julie montre avec brio les pas de danse pour tous les niveaux afin de profiter et de danser le bal en direct.

Djset New Trad; Margot Gros Sabots animera façon new trad fest la guinguette (créée de toute pièce pour l’occasion par les équipes de la Berge/ZAMZAMREC/New Trad Fest) pour clôturer cette journée patrimoniale en musique du passé, ambiance mood futuriste !

Site de l’éclusier, Montrichard 41400 Montrichard Montrichard Val de Cher 41400 Montrichard Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Zanka (Bal) et initiation à la danse par julie Withier et DjSet New Trad + guinguette sur place

©Yoan Jager-Sthul