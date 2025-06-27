Histoires Cruelles d’enfants terribles – Montrichard (41), Montrichard, Montrichard Val de Cher
Histoires Cruelles d’enfants terribles – Montrichard (41), Montrichard, Montrichard Val de Cher dimanche 18 octobre 2026.
Histoires Cruelles d’enfants terribles – Montrichard (41) Dimanche 18 octobre, 15h00 Montrichard Loir-et-Cher
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-18T15:00:00+02:00 – 2026-10-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-18T15:00:00+02:00 – 2026-10-18T16:00:00+02:00
Au début, on est dans le ventre de sa mère, tout va bien.
Mais quand on a des parents comme ceux de Namcouticouti, et qu’en plus le loup s’est promis de vous dévorer le jour de vos 4 ans… mieux vaut être malin et rusé pour s’en sortir !
Et qui sait, peut-être au final gagner la liberté.
Montrichard Montrichard Montrichard Val de Cher 41400 Montrichard Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Un spectacle conté et chanté aussi : gospel, raggamuffin et reggae sont au programme ! Tony Havart
Histoires Cruelles d’enfants terribles @Christophe Renault
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