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Histoires Cruelles d’enfants terribles – Montrichard (41), Montrichard, Montrichard Val de Cher

Histoires Cruelles d’enfants terribles – Montrichard (41), Montrichard, Montrichard Val de Cher

Histoires Cruelles d’enfants terribles – Montrichard (41), Montrichard, Montrichard Val de Cher dimanche 18 octobre 2026.

Lieu : Montrichard

Adresse : Montrichard

Ville : 41400 Montrichard Val de Cher

Département : Loir-et-Cher

Début : dimanche 18 octobre 2026

Fin : dimanche 18 octobre 2026

Tarif : Gratuit

Histoires Cruelles d’enfants terribles – Montrichard (41) Dimanche 18 octobre, 15h00 Montrichard Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-18T15:00:00+02:00 – 2026-10-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-18T15:00:00+02:00 – 2026-10-18T16:00:00+02:00

Au début, on est dans le ventre de sa mère, tout va bien.
Mais quand on a des parents comme ceux de Namcouticouti, et qu’en plus le loup s’est promis de vous dévorer le jour de vos 4 ans… mieux vaut être malin et rusé pour s’en sortir !

Et qui sait, peut-être au final gagner la liberté.

Montrichard Montrichard Montrichard Val de Cher 41400 Montrichard Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Un spectacle conté et chanté aussi : gospel, raggamuffin et reggae sont au programme ! Tony Havart

Histoires Cruelles d’enfants terribles @Christophe Renault

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