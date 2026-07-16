Exposition carnettiste Lapin, Site de l’éclusier, Montrichard, Montrichard Val de Cher

Informations pratiques

Exposition carnettiste Lapin Samedi 19 septembre, 16h30 Site de l’éclusier, Montrichard Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Le carnettiste Lapin expose son travail suite à trois sessions de résidence consacrées au Cher canalisé et à ses paysages.

Carnet en main, il a parcouru la vallée du Cher pour dessiner les paysages, les villages, les habitants, la faune, la flore et les patrimoines qui façonnent l’identité du territoire. Son travail vient également documenter le projet de réhabilitation des maisons éclusières, véritables témoins de l’histoire de la navigation sur le Cher.

Artiste français installé à Barcelone depuis de nombreuses années, Lapin est une figure reconnue du mouvement international Urban Sketchers qui s’attache autant aux paysages emblématiques qu’aux scènes du quotidien, donnant à voir la poésie des territoires et des rencontres humaines.

Site de l’éclusier, Montrichard 41400 Montrichard Montrichard Val de Cher 41400 Montrichard Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Le carnettiste Lapin expose son travail suite à trois sessions de résidence consacrées au Cher canalisé et à ses paysages.

©Lapin