Informations pratiques

Montrichard Val de Cher

Noël s’invite à la magnanerie de Bourré

Maganerie de Bourré Montrichard Val de Cher Loir-et-Cher

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-12-20 11:30:00

fin : 2026-12-31 12:45:00

Date(s) :

2026-12-20 2026-12-26 2027-01-01

Noël s’invite à La Magnanerie de Bourré ! Assurée par les habitants des troglos en personne avec humour et convivialité, la visite guidée vous fera découvrir ce site troglodytique d’exception décoré pour Noël.

Noël s’invite à La Magnanerie de Bourré ! Assurée par les habitants des troglos en personne avec humour et convivialité, la visite guidée vous fera découvrir ce site troglodytique d’exception décoré pour Noël. Si vous vous demandez comment, à notre époque, on peut encore vivre là-dedans , les propriétaires se feront une joie de vous l’expliquer tout en vous dévoilant une partie de leur intérieur. Et ne vous trompez pas, c’est plutôt douillet ! Une occasion, à peu près unique en France, de visiter un troglo habité et non un troglo musée !

Pas de visite le 25 décembre 8 .

Maganerie de Bourré Montrichard Val de Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 75 50 79 info@magnanerie-troglo.fr

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English :

Christmas at La Magnanerie de Bourré! Hosted by the troglos themselves, with a touch of humor and conviviality, the guided tour will introduce you to this exceptional troglodytic site that’s so special to Noe?l.

L’événement Noël s’invite à la magnanerie de Bourré Montrichard Val de Cher a été mis à jour le 2026-07-07 par ADT41