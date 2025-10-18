Montrichard Val de Cher

Nuits du Donjon à Montrichard

Montrichard Val de Cher Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 21:00:00

fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Le Donjon de Montrichard s’illumine à la nuit tombée pour vous faire vivre une expérience unique… Plongez dans un parcours nocturne immersif, entre légendes, lumières, mapping et vieilles pierres…

Nuits du Donjon à Montrichard. Plongez au cœur d’une aventure immersive au sein de la forteresse de Montrichard ! Lors d’un parcours nocturne spectaculaire, laissez-vous emporter par des projections lumineuses et des effets visuels étonnants. Grâce au mapping vidéo et aux jeux de lumière. Pour cette nouvelle saison, le donjon dévoile une toute nouvelle histoire épique. S’appuyant sur le lien historique entre Henri II Plantagenêt et la diffusion des récits arthuriens, plongez dans une aventure inédite au cœur d’un récit unique des chevaliers du roi Arthur. Au fil d’une déambulation immersive mêlant projections et jeux de lumière, suivez l’écuyer Renaud dans sa lutte pour défendre le château assiégé. .

Montrichard Val de Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

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English :

The Donjon de Montrichard lights up at nightfall for a unique experience? Immerse yourself in an immersive nocturnal journey through legends, lights, mapping and old stones?

L’événement Nuits du Donjon à Montrichard Montrichard Val de Cher a été mis à jour le 2026-06-22 par ADT41