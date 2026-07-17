Visite patrimoniale des Écluses du Cher, Site de l’éclusier, Montrichard, Montrichard Val de Cher

Informations pratiques

Visite patrimoniale des Écluses du Cher Samedi 19 septembre, 16h30 Site de l’éclusier, Montrichard Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite patrimoniale autour du Cher et de ses écluses par le Nouvel Espace du Cher.

Site de l’éclusier, Montrichard 41400 Montrichard Montrichard Val de Cher 41400 Montrichard Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Visite patrimoniale autour du Cher et de ses écluses par le Nouvel Espace du Cher

©Mathys Meunier