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Visite patrimoniale des Écluses du Cher, Site de l’éclusier, Montrichard, Montrichard Val de Cher

samedi 19 septembre 2026 · Site de l'éclusier, Montrichard · Montrichard Val de Cher

Visite patrimoniale des Écluses du Cher, Site de l’éclusier, Montrichard, Montrichard Val de Cher

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Site de l'éclusier, Montrichard
Adresse
41400 Montrichard
Ville
41400 Montrichard Val de Cher
Département
Loir-et-Cher

Visite patrimoniale des Écluses du Cher Samedi 19 septembre, 16h30 Site de l’éclusier, Montrichard Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite patrimoniale autour du Cher et de ses écluses par le Nouvel Espace du Cher.

Site de l’éclusier, Montrichard 41400 Montrichard Montrichard Val de Cher 41400 Montrichard Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Visite patrimoniale autour du Cher et de ses écluses par le Nouvel Espace du Cher

©Mathys Meunier

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