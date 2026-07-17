AGENDA · Montrichard Val de Cher
Visite patrimoniale des Écluses du Cher, Site de l’éclusier, Montrichard, Montrichard Val de Cher
samedi 19 septembre 2026 · Site de l'éclusier, Montrichard · Montrichard Val de Cher
Informations pratiques
Visite patrimoniale des Écluses du Cher Samedi 19 septembre, 16h30 Site de l’éclusier, Montrichard Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Visite patrimoniale autour du Cher et de ses écluses par le Nouvel Espace du Cher.
Site de l’éclusier, Montrichard 41400 Montrichard Montrichard Val de Cher 41400 Montrichard Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Visite patrimoniale autour du Cher et de ses écluses par le Nouvel Espace du Cher
©Mathys Meunier
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