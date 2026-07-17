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AGENDA · Montrichard Val de Cher

Cher Kar Karis Kares avec les enfants de St Julien de Chédon, Site de l’éclusier, Montrichard, Montrichard Val de Cher

samedi 19 septembre 2026 · Site de l'éclusier, Montrichard · Montrichard Val de Cher

Cher Kar Karis Kares avec les enfants de St Julien de Chédon, Site de l’éclusier, Montrichard, Montrichard Val de Cher

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Site de l'éclusier, Montrichard
Adresse
41400 Montrichard
Ville
41400 Montrichard Val de Cher
Département
Loir-et-Cher

Cher Kar Karis Kares avec les enfants de St Julien de Chédon Samedi 19 septembre, 17h00 Site de l’éclusier, Montrichard Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Pièce musicale par Ulysse Barby, Héloïse Thibault et Olmo Guadagnoli & les enfants de Saint Julien de Chédon.

Cher Kar Karis Kares ; une pièce née de l’installation [DÉ~RIVES], parcours sonore, oeuvre artistique, installation IN SITU, aux bords du Cher, sur le site éclusier de Vineuil à Monthou-sur-Cher (41140), ici présentée et travaillée avec des classes de primaire des environs.

Site de l’éclusier, Montrichard 41400 Montrichard Montrichard Val de Cher 41400 Montrichard Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Pièce musicale par Ulysse Barby, Héloïse Thibault et Olmo Guadagnoli & les enfants de Saint Julien de Chédon.

©Yoan Jäger-Sthul

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