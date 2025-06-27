Noël aux Caves Monmousseau à Montrichard Montrichard Val de Cher
Noël aux Caves Monmousseau à Montrichard Montrichard Val de Cher mardi 1 décembre 2026.
Montrichard Val de Cher
Noël aux Caves Monmousseau à Montrichard
Montrichard Val de Cher Loir-et-Cher
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-12-01 14:00:00
fin : 2026-12-31 17:30:00
Date(s) :
2026-12-01
Noël à Monmousseau
Tout le mois de décembre, les Lutins Farceurs envahissent les caves de Monmousseau !! Venez les découvrir ! 12 .
Montrichard Val de Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 32 35 15 caves@monmousseau.com
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English :
Get ready for Christmas on December 13 and 20 at the Caves de Monmousseau in Montrichard. A gourmet event combining food and wine on the theme of Christmas.
L’événement Noël aux Caves Monmousseau à Montrichard Montrichard Val de Cher a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT41
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