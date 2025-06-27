Noël aux Caves Monmousseau à Montrichard Montrichard Val de Cher mardi 1 décembre 2026.

Montrichard Val de Cher

Noël aux Caves Monmousseau à Montrichard

Montrichard Val de Cher Loir-et-Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-12-01 14:00:00

fin : 2026-12-31 17:30:00

Date(s) :

2026-12-01

Noël à Monmousseau

Tout le mois de décembre, les Lutins Farceurs envahissent les caves de Monmousseau !! Venez les découvrir ! 12 .

Montrichard Val de Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 32 35 15 caves@monmousseau.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready for Christmas on December 13 and 20 at the Caves de Monmousseau in Montrichard. A gourmet event combining food and wine on the theme of Christmas.

L’événement Noël aux Caves Monmousseau à Montrichard Montrichard Val de Cher a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT41