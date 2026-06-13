Troglo en Goguette à Bourré Montrichard Val de Cher
vendredi 14 août 2026 · Montrichard Val de Cher
Informations pratiques
Montrichard Val de Cher
Troglo en Goguette à Bourré
59 Route des Vallées Montrichard Val de Cher Loir-et-Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Une soirée estivale, fraîche dans les galeries et chaleureuse dans l’ambiance, pour vivre une expérience originale en famille ou entre amis.
Une soirée estivale, fraîche dans les galeries et chaleureuse dans l’ambiance, pour vivre une expérience originale en famille ou entre amis. Au programme
Des visites troglo en version soirée, sonorisées et conviviales, avec un petit moment de dégustation pour terminer en douceur
Notre escape game troglodytique accessible en soirée, pour venir relever le défi en groupe et profiter du lieu d’une façon ludique et immersive
Pour prolonger le moment, nous proposerons également des paniers repas, remplis de bons produits du terroir (fromages, terrines, options végétariennes, pain, dessert…) afin de permettre aux visiteurs de pique-niquer sur place dans ce cadre insolite et rafraîchissant
La soirée sera accompagnée par le groupe de musique Klint is Wood, 5 .
59 Route des Vallées Montrichard Val de Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 26 09 82 69 troglodegusto41@gmail.com
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English :
A summer evening—cool in the galleries and warm in atmosphere—for a unique experience with family or friends.
L’événement Troglo en Goguette à Bourré Montrichard Val de Cher a été mis à jour le 2026-07-26 par ADT41
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