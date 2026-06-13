Informations pratiques

Montrichard Val de Cher

Troglo en Goguette à Bourré

59 Route des Vallées Montrichard Val de Cher Loir-et-Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Une soirée estivale, fraîche dans les galeries et chaleureuse dans l’ambiance, pour vivre une expérience originale en famille ou entre amis.

Une soirée estivale, fraîche dans les galeries et chaleureuse dans l’ambiance, pour vivre une expérience originale en famille ou entre amis. Au programme

Des visites troglo en version soirée, sonorisées et conviviales, avec un petit moment de dégustation pour terminer en douceur

Notre escape game troglodytique accessible en soirée, pour venir relever le défi en groupe et profiter du lieu d’une façon ludique et immersive

Pour prolonger le moment, nous proposerons également des paniers repas, remplis de bons produits du terroir (fromages, terrines, options végétariennes, pain, dessert…) afin de permettre aux visiteurs de pique-niquer sur place dans ce cadre insolite et rafraîchissant

La soirée sera accompagnée par le groupe de musique Klint is Wood, 5 .

59 Route des Vallées Montrichard Val de Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 26 09 82 69 troglodegusto41@gmail.com

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English :

A summer evening—cool in the galleries and warm in atmosphere—for a unique experience with family or friends.

L’événement Troglo en Goguette à Bourré Montrichard Val de Cher a été mis à jour le 2026-07-26 par ADT41