Portes ouvertes des ateliers d’artistes en Vendômois Villiers-sur-Loir
Portes ouvertes des ateliers d’artistes en Vendômois Villiers-sur-Loir samedi 13 juin 2026.
Villiers-sur-Loir
Portes ouvertes des ateliers d’artistes en Vendômois
Villiers-sur-Loir Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Les artistes du Loir-et-Cher vous ouvrent leurs portes.
Portes ouvertes des ateliers d’artistes en Vendômois. Les artistes du Loir-et-Cher vous accueillent dans leur atelier en juin profitez de ce moment bucolique et convivial dans notre beau département. .
Villiers-sur-Loir 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
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English :
As part of this open house, Jean-Pierre welcomes 4 artists to his home.
L’événement Portes ouvertes des ateliers d’artistes en Vendômois Villiers-sur-Loir a été mis à jour le 2026-06-03 par OT de Vendome Territoires Vendomois