Villiers-sur-Loir

Portes ouvertes des ateliers d’artistes en Vendômois

Villiers-sur-Loir Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Les artistes du Loir-et-Cher vous ouvrent leurs portes.

Portes ouvertes des ateliers d’artistes en Vendômois. Les artistes du Loir-et-Cher vous accueillent dans leur atelier en juin profitez de ce moment bucolique et convivial dans notre beau département. .

Villiers-sur-Loir 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

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English :

As part of this open house, Jean-Pierre welcomes 4 artists to his home.

L’événement Portes ouvertes des ateliers d’artistes en Vendômois Villiers-sur-Loir a été mis à jour le 2026-06-03 par OT de Vendome Territoires Vendomois