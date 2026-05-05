Festival Quatuor « Les moments musicaux » à Villiers-sur-Loir, Caves Loupin, Villiers-sur-Loir

Festival Quatuor « Les moments musicaux » à Villiers-sur-Loir Samedi 25 juillet, 00h00 Caves Loupin Loir-et-Cher

1,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T00:00:00+02:00 – 2026-07-25T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-25T00:00:00+02:00 – 2026-07-25T23:59:00+02:00

Le festival-académie Quatuor à Vendôme fête sa dixième édition et investit à nouveau le territoire vendômois du 21 au 26 juillet. Festival Quatuor « Les moments musicaux » à Villiers-sur-Loir. Côté festival off (en participation libre), les moments musicaux feront étape dans les magnifiques églises d’Areines et de Lavardin, aux caves Loupin de Villiers-sur-le-Loir, et à la Gare de Thoré-la-Rochette…

Caves Loupin Rue des Caves Loupin, 41100 Villiers-sur-Loir Villiers-sur-Loir 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Le festival-académie Quatuor à Vendôme fête sa dixième édition et investit à nouveau le territoire vendômois du 21 au 26 juillet. Festival Quatuor « Les moments musicaux » à Villiers-sur-Loir. Côté fe Concert