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Festival Quatuor à Vendôme à Villiers-sur-Loir, Villiers-sur-Loir, Villiers-sur-Loir

Festival Quatuor à Vendôme à Villiers-sur-Loir, Villiers-sur-Loir, Villiers-sur-Loir

Festival Quatuor à Vendôme à Villiers-sur-Loir, Villiers-sur-Loir, Villiers-sur-Loir mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Villiers-sur-Loir

Adresse : Place du villagePlace Fortier, 41100 Villiers-sur-Loir

Ville : 41100 Villiers-sur-Loir

Département : Loir-et-Cher

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Tarif : 20,00 €

Festival Quatuor à Vendôme à Villiers-sur-Loir Mardi 21 juillet, 00h00 Villiers-sur-Loir Loir-et-Cher

20,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T00:00:00+02:00 – 2026-07-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-21T00:00:00+02:00 – 2026-07-21T23:59:00+02:00

Une soirée exceptionnelle avec deux concerts, placés sous le signe de la création, de la rencontre et de la curiosité musicale ! Festival Quatuor à Vendôme à Villiers-sur-Loir. En présence de Pianoïd Edouard Ferlet & du Collectif Musicoscopique Rémi Delangle (clarinette), Edouard Ferlet (piano), Guillaume Dutrieux (trompette), Marie-Amélie Clément (contrebasse), Doctrovée Bansimba (chant et guitare), Valérie Gabail (chant), Rémi Sciuto (saxophone).

Villiers-sur-Loir Place du villagePlace Fortier, 41100 Villiers-sur-Loir Villiers-sur-Loir 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Une soirée exceptionnelle avec deux concerts, placés sous le signe de la création, de la rencontre et de la curiosité musicale ! Festival Quatuor à Vendôme à Villiers-sur-Loir. En présence de Pianoïd Concert

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