Festival Quatuor à Vendôme à Villiers-sur-Loir, Villiers-sur-Loir, Villiers-sur-Loir

Festival Quatuor à Vendôme à Villiers-sur-Loir Mardi 21 juillet, 00h00 Villiers-sur-Loir Loir-et-Cher

20,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T00:00:00+02:00 – 2026-07-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-21T00:00:00+02:00 – 2026-07-21T23:59:00+02:00

Une soirée exceptionnelle avec deux concerts, placés sous le signe de la création, de la rencontre et de la curiosité musicale ! Festival Quatuor à Vendôme à Villiers-sur-Loir. En présence de Pianoïd Edouard Ferlet & du Collectif Musicoscopique Rémi Delangle (clarinette), Edouard Ferlet (piano), Guillaume Dutrieux (trompette), Marie-Amélie Clément (contrebasse), Doctrovée Bansimba (chant et guitare), Valérie Gabail (chant), Rémi Sciuto (saxophone).

Villiers-sur-Loir Place du villagePlace Fortier, 41100 Villiers-sur-Loir Villiers-sur-Loir 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Une soirée exceptionnelle avec deux concerts, placés sous le signe de la création, de la rencontre et de la curiosité musicale ! Festival Quatuor à Vendôme à Villiers-sur-Loir. En présence de Pianoïd Concert