Église Saint-Hilaire, Église Saint-Hilaire, Villiers-sur-Loir

Informations pratiques

Église Saint-Hilaire Dimanche 20 septembre, 14h30 Église Saint-Hilaire Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Église construite au XIIᵉ siècle et remaniée au XVᵉ et XVIᵉ siècles avec peintures murales, mobilier classé et trésor d’art sacré. Le musée est ouvert durant les visites guidées.

Église Saint-Hilaire Place Fortier, 41100 Villiers-sur-Loir, France Villiers-sur-Loir 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254729083 http://www.villiers-sur-loir.com/spip.php?article77 L’église a été construite essentiellement au XVIe siècle. Elle a été enrichie au cours des siècles par des donateurs. La nef se termine par un chevet plat et deux chapelles ferment le transept. A l’intérieur, la nef est voûtée de lambris en bois avec entraits, dont les derniers, engoulés, sont sculptés et datés de 1540. En 1927, des peintures murales ont été découvertes, situées principalement sur les murs nord et sud de la nef. Elles ont pour thème le Dit des Trois morts et des Trois vifs, des figures de saints, Saint-Christophe, des scènes de la vie de Saint-Eloi, des échevins agenouillés en costume d’époque Henri III. D’autres traces de peintures ont été décelées à plusieurs endroits. Parking.

Église construite au XIIᵉ siècle et remaniée aux XVᵉ et XVIᵉ siècles avec peintures murales, mobilier classé et trésor d’art sacré. Le musée est ouvert durant les visites guidées.