BB Bouquine à Savigny-sur-Braye, Médiathèque-ludothèque Agora Braye, Savigny-sur-Braye

BB Bouquine à Savigny-sur-Braye Mercredi 10 juin, 00h00 Médiathèque-ludothèque Agora Braye Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T00:00:00+02:00 – 2026-06-10T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-10T00:00:00+02:00 – 2026-06-10T23:59:00+02:00

Les bébés à l’honneur ce matin à la médiathèque-ludothèque de Savigny-sur-Braye. BB Bouquine à Savigny-sur-Braye. BB bouquine sur le thème « L’été ». Temps d’accueil des enfants de 0 à 3 ans.

Médiathèque-ludothèque Agora Braye 7 rue Hélène Boucher, 41360 Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 85 59 01 »}]

Les bébés à l’honneur ce matin à la médiathèque-ludothèque de Savigny-sur-Braye. BB Bouquine à Savigny-sur-Braye. BB bouquine sur le thème « L’été ». Temps d’accueil des enfants de 0 à 3 ans. Littérature