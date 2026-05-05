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Audition de l’Orchestre à l’Ecole et des petits orchestres du site de Montoire à Savigny-sur-Braye, Auditorium, Savigny-sur-Braye, Savigny-sur-Braye

Audition de l’Orchestre à l’Ecole et des petits orchestres du site de Montoire à Savigny-sur-Braye, Auditorium, Savigny-sur-Braye, Savigny-sur-Braye

Audition de l’Orchestre à l’Ecole et des petits orchestres du site de Montoire à Savigny-sur-Braye, Auditorium, Savigny-sur-Braye, Savigny-sur-Braye mardi 23 juin 2026.

Lieu : Auditorium, Savigny-sur-Braye

Adresse : 41360 Savigny-sur-Braye

Ville : 41360 Savigny-sur-Braye

Département : Loir-et-Cher

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Tarif : Gratuit

Audition de l’Orchestre à l’Ecole et des petits orchestres du site de Montoire à Savigny-sur-Braye Mardi 23 juin, 00h00 Auditorium, Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-23T00:00:00+02:00 – 2026-06-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-23T00:00:00+02:00 – 2026-06-23T23:59:00+02:00

Moment musical à Savigny-sur-Braye ! Audition de l’Orchestre à l’Ecole et des petits orchestres du site de Montoire à Savigny-sur-Braye. La scène est à eux, venez encourager nos élèves lors de leur audition !

Auditorium, Savigny-sur-Braye 41360 Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 43 93 84 »}]
Moment musical à Savigny-sur-Braye ! Audition de l’Orchestre à l’Ecole et des petits orchestres du site de Montoire à Savigny-sur-Braye. La scène est à eux, venez encourager nos élèves lors de leur au Concert

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