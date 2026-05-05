Concert de l’OHSM à Savigny-sur-Braye, Hippodrome, Savigny-sur-Braye

Concert de l’OHSM à Savigny-sur-Braye Lundi 13 juillet, 00h00 Hippodrome Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-13T00:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-13T00:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:59:00+02:00

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Hippodrome 23 Rue de Besse, 41360 Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

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