Concert de l’OHSM à Savigny-sur-Braye, Hippodrome, Savigny-sur-Braye
Concert de l’OHSM à Savigny-sur-Braye, Hippodrome, Savigny-sur-Braye lundi 13 juillet 2026.
Concert de l’OHSM à Savigny-sur-Braye Lundi 13 juillet, 00h00 Hippodrome Loir-et-Cher
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T00:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-13T00:00:00+02:00 – 2026-07-13T23:59:00+02:00
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Hippodrome 23 Rue de Besse, 41360 Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
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