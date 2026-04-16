BB Bouquine à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye
BB Bouquine à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye mercredi 10 juin 2026.
Savigny-sur-Braye
BB Bouquine à Savigny-sur-Braye
7 rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-10 10:00:00
fin : 2026-06-10 11:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Les bébés à l’honneur ce matin à la médiathèque-ludothèque de Savigny-sur-Braye.
BB Bouquine à Savigny-sur-Braye. BB bouquine sur le thème L’été . Temps d’accueil des enfants de 0 à 3 ans. .
7 rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 85 59 01
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English :
Babies in the spotlight this morning at the media library of Savigny-sur-Braye.
L’événement BB Bouquine à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye a été mis à jour le 2026-04-16 par OT de Vendome Territoires Vendomois
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