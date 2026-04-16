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BB Bouquine à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye

BB Bouquine à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye

BB Bouquine à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye mercredi 10 juin 2026.

Adresse : 7 rue Hélène Boucher

Ville : 41360 Savigny-sur-Braye

Département : Loir-et-Cher

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Savigny-sur-Braye

BB Bouquine à Savigny-sur-Braye

7 rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-10 10:00:00
fin : 2026-06-10 11:00:00

Date(s) :
2026-06-10

Les bébés à l’honneur ce matin à la médiathèque-ludothèque de Savigny-sur-Braye.
BB Bouquine à Savigny-sur-Braye. BB bouquine sur le thème L’été . Temps d’accueil des enfants de 0 à 3 ans.   .

7 rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 85 59 01 

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English :

Babies in the spotlight this morning at the media library of Savigny-sur-Braye.

L’événement BB Bouquine à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye a été mis à jour le 2026-04-16 par OT de Vendome Territoires Vendomois

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