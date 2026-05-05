Visite du Jardin de Lili, Le Jardin de Lili, Savigny-sur-Braye
Visite du Jardin de Lili, Le Jardin de Lili, Savigny-sur-Braye samedi 6 juin 2026.
Visite du Jardin de Lili 6 et 7 juin Le Jardin de Lili Loir-et-Cher
visite libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Venez découvrir un Jardin familial composé de plusieurs espaces, petits et grands, mêlant fleurs et légumes. Il vous offrira une vue surprenante sur la campagne environnante. Vous y trouverez également différentes structures en bois ou métal, fabriquées sur place.
Le Jardin de Lili 19 rue de la Brunellière 41360 Savigny-sur-Braye, 41360 Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0685289471 »}]
Venez découvrir un Jardin familial composé de plusieurs espaces, petits et grands, mêlant fleurs et légumes. Il vous offrira une vue surprenante sur la campagne environnante. Vous y trouverez égale
À voir aussi à Savigny-sur-Braye (Loir-et-Cher)
- Exposition interactive « la cour des contes » à Savigny-sur-Braye, Médiathèque-ludothèque Agora Braye, Savigny-sur-Braye 12 mai 2026
- BB Bouquine à Savigny-sur-Braye, Médiathèque-ludothèque Agora Braye, Savigny-sur-Braye 13 mai 2026
- Nuit du jeu à Savigny-sur-Braye, Maison des jeunes et salle Charlemagne, Savigny-sur-Braye 22 mai 2026
- 40 ans des Savigny de France et de Suisse à Savigny-sur-Braye, Savigny-sur-Braye, Savigny-sur-Braye 23 mai 2026
- Visite du Jardin de Lili, Le Jardin de Lili, Savigny-sur-Braye 6 juin 2026