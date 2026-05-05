Nuit du jeu à Savigny-sur-Braye, Maison des jeunes et salle Charlemagne, Savigny-sur-Braye

Nuit du jeu à Savigny-sur-Braye Vendredi 22 mai, 00h00 Maison des jeunes et salle Charlemagne Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T00:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-22T00:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:59:00+02:00

De nombreux jeux pour une soirée réussie ! Nuit du jeu à Savigny-sur-Braye. Au programme de la soirée : jeu de société, jeu de l’oie géant, scrabble géant, rallye photos, quizz mythologie, enquête ineractive. En partenariat avec les associations locales du jeux.

Maison des jeunes et salle Charlemagne 41360 Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 85 59 01 »}]

De nombreux jeux pour une soirée réussie ! Nuit du jeu à Savigny-sur-Braye. Au programme de la soirée : jeu de société, jeu de l’oie géant, scrabble géant, rallye photos, quizz mythologie, enquête ine Sports et loisirs