Jardinier amateur passionné, vous invite à découvrir son univers de style anglais. Vous y découvrirez une sélection de végétaux mis en scène avec goût, Jardin de brunel, Savigny-sur-Braye

Jardinier amateur passionné, vous invite à découvrir son univers de style anglais. Vous y découvrirez une sélection de végétaux mis en scène avec goût 6 et 7 juin Jardin de brunel Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Dans le jardin, vous pourrez profiter de nombreux coins de détente et d’une bibliothèque jardin.

Jardin de brunel 58 Rte de Monplaisir, 41360 Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 07 88 80 80 98 Jardinier amateur passionné, créateur du jardin de brunel vous invite à découvrir son univers. De style anglais, vous y decouvrierez une sélection de végétaux mis en scène avec goût, accompagnés d objets chinés au fil des années Parking sur place

Dans le jardin, vous pourrez profiter de nombreux coins de détente et d’une bibliothèque jardin.

©chorlet fabrice