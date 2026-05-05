40 ans des Savigny de France et de Suisse à Savigny-sur-Braye, Savigny-sur-Braye, Savigny-sur-Braye

40 ans des Savigny de France et de Suisse à Savigny-sur-Braye Samedi 23 mai, 00h00 Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher

23,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T00:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T00:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Rencontre des membres de l’Amicale à Savigny-sur-Braye (Loir-et-Cher) pour fêter ses 40 ans. 40 ans des Savigny de France et de Suisse à Savigny-sur-Braye. Pour célébrer les 40 ans des Savigny de France et de Suisse, rendez-vous à Savigny dès 10h pour un marché gourmand animé par les Savigny de France et de Suisse, avec des producteurs locaux, des promenades à poney et une exposition de voitures anciennes. L’après-midi, profitez des structures gonflables, de la banda du Gratte Loup, de la Danse Gais Calaisiens, de balades en calèche et des voitures anciennes. La soirée se clôturera par un repas dansant à la salle Sirius à partir de 20h.

Savigny-sur-Braye 41360 Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 11 74 90 26 »}]

Rencontre des membres de l’Amicale à Savigny-sur-Braye (Loir-et-Cher) pour fêter ses 40 ans. 40 ans des Savigny de France et de Suisse à Savigny-sur-Braye. Pour célébrer les 40 ans des Savigny de Fran Marché