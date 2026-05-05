40 ans des Savigny de France et de Suisse à Savigny-sur-Braye, Savigny-sur-Braye, Savigny-sur-Braye
40 ans des Savigny de France et de Suisse à Savigny-sur-Braye, Savigny-sur-Braye, Savigny-sur-Braye samedi 23 mai 2026.
40 ans des Savigny de France et de Suisse à Savigny-sur-Braye Samedi 23 mai, 00h00 Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher
23,00 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T00:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T00:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Rencontre des membres de l’Amicale à Savigny-sur-Braye (Loir-et-Cher) pour fêter ses 40 ans. 40 ans des Savigny de France et de Suisse à Savigny-sur-Braye. Pour célébrer les 40 ans des Savigny de France et de Suisse, rendez-vous à Savigny dès 10h pour un marché gourmand animé par les Savigny de France et de Suisse, avec des producteurs locaux, des promenades à poney et une exposition de voitures anciennes. L’après-midi, profitez des structures gonflables, de la banda du Gratte Loup, de la Danse Gais Calaisiens, de balades en calèche et des voitures anciennes. La soirée se clôturera par un repas dansant à la salle Sirius à partir de 20h.
Savigny-sur-Braye 41360 Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 11 74 90 26 »}]
Rencontre des membres de l’Amicale à Savigny-sur-Braye (Loir-et-Cher) pour fêter ses 40 ans. 40 ans des Savigny de France et de Suisse à Savigny-sur-Braye. Pour célébrer les 40 ans des Savigny de Fran Marché
À voir aussi à Savigny-sur-Braye (Loir-et-Cher)
- Nuit du jeu à Savigny-sur-Braye, Maison des jeunes et salle Charlemagne, Savigny-sur-Braye 22 mai 2026
- Visite du Jardin de Lili, Le Jardin de Lili, Savigny-sur-Braye 6 juin 2026
- Jardinier amateur passionné, vous invite à découvrir son univers de style anglais. Vous y découvrirez une sélection de végétaux mis en scène avec goût, Jardin de brunel, Savigny-sur-Braye 6 juin 2026
- Jardin du château de Frétay, Château de Frétay, Savigny-sur-Braye 7 juin 2026
- Jardin du château de Frétay, Château de Frétay, Savigny-sur-Braye 7 juin 2026