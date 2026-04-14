Visite du Jardin de Lili, Le Jardin de Lili, Savigny-sur-Braye

Visite du Jardin de Lili 6 et 7 juin Le Jardin de Lili Loir-et-Cher

visite libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Venez découvrir un Jardin familial composé de plusieurs espaces, petits et grands, mêlant fleurs et légumes. Il vous offrira une vue surprenante sur la campagne environnante. Vous y trouverez également différentes structures en bois ou métal, fabriquées sur place.

Le Jardin de Lili 19 rue de la Brunellière 41360 Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0685289471 Jardin de particulier, mélangeant élégamment légumes et plantes. Intégrant également des structures en fer (serre et pergola) fabriquées par la propriétaire. présence de parking et accessible aux personnes à mobilité réduite

Venez découvrir un Jardin familial composé de plusieurs espaces, petits et grands, mêlant fleurs et légumes. Il vous offrira une vue surprenante sur la campagne environnante. Vous y trouverez en bois…

©Aurélie Forgeard