BB Bouquine à Savigny-sur-Braye, Médiathèque-ludothèque Agora Braye, Savigny-sur-Braye
BB Bouquine à Savigny-sur-Braye, Médiathèque-ludothèque Agora Braye, Savigny-sur-Braye mercredi 13 mai 2026.
BB Bouquine à Savigny-sur-Braye Mercredi 13 mai, 00h00 Médiathèque-ludothèque Agora Braye Loir-et-Cher
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T00:00:00+02:00 – 2026-05-13T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-13T00:00:00+02:00 – 2026-05-13T23:59:00+02:00
Les bébés à l’honneur ce matin à la médiathèque-ludothèque de Savigny-sur-Braye. BB Bouquine à Savigny-sur-Braye. BB bouquine sur le thème « Jardin ». Temps d’accueil des enfants de 0 à 3 ans.
Médiathèque-ludothèque Agora Braye 7 rue Hélène Boucher, 41360 Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 85 59 01 »}]
Les bébés à l’honneur ce matin à la médiathèque-ludothèque de Savigny-sur-Braye. BB Bouquine à Savigny-sur-Braye. BB bouquine sur le thème « Jardin ». Temps d’accueil des enfants de 0 à 3 ans. Littérature
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