Exposition interactive « la cour des contes » à Savigny-sur-Braye 12 mai – 13 juin Médiathèque-ludothèque Agora Braye Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T15:00:00+02:00 – 2026-05-12T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00

Exposition ludique à découvrir dans votre médiathèque ! Exposition interactive « la cour des contes » à Savigny-sur-Braye. Une enquête policière en réalité augmentée dans l’univers des contes. En partenariat avec la Médiathèque départementale 41 (MD41). A partir de 10 ans.

Médiathèque-ludothèque Agora Braye 7 rue Hélène Boucher, 41360 Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 58 59 01 »}]

Exposition ludique à découvrir dans votre médiathèque ! Exposition interactive « la cour des contes » à Savigny-sur-Braye. Une enquête policière en réalité augmentée dans l’univers des contes. En parten Exposition