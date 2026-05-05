Exposition interactive « la cour des contes » à Savigny-sur-Braye, Médiathèque-ludothèque Agora Braye, Savigny-sur-Braye
Exposition interactive « la cour des contes » à Savigny-sur-Braye, Médiathèque-ludothèque Agora Braye, Savigny-sur-Braye mardi 12 mai 2026.
Exposition interactive « la cour des contes » à Savigny-sur-Braye 12 mai – 13 juin Médiathèque-ludothèque Agora Braye Loir-et-Cher
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-12T15:00:00+02:00 – 2026-05-12T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00
Exposition ludique à découvrir dans votre médiathèque ! Exposition interactive « la cour des contes » à Savigny-sur-Braye. Une enquête policière en réalité augmentée dans l’univers des contes. En partenariat avec la Médiathèque départementale 41 (MD41). A partir de 10 ans.
Médiathèque-ludothèque Agora Braye 7 rue Hélène Boucher, 41360 Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 58 59 01 »}]
Exposition ludique à découvrir dans votre médiathèque ! Exposition interactive « la cour des contes » à Savigny-sur-Braye. Une enquête policière en réalité augmentée dans l’univers des contes. En parten Exposition
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