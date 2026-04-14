Jardin du château de Frétay, Château de Frétay, Savigny-sur-Braye
Jardin du château de Frétay, Château de Frétay, Savigny-sur-Braye dimanche 7 juin 2026.
Jardin du château de Frétay Dimanche 7 juin, 10h00, 14h00 Château de Frétay Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Potager d’atmosphère sur un hectare. Nouveauté cette année, le jardin d’ombre avec ses mousses, hostas et fougères.
Retrouvez le potager aphrodisiaque, le jardin blanc, le labyrinthe en forme de feuille d’acanthe, la cabane en osier tressée, le jardin de sorcière, le champ de lavande…Deux pyramides de fraisiers géants vous accueilleront à l’entrée du potager. Beaucoup de fleurs avec notre collection de dahlias qui s’enrichit depuis 8 ans, date de création du jardin.
Château de Frétay 2 route de Frétay 41360 Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0683856635 http://salondefretay.fR
Potager d’atmosphère sur un hectare. Nouveauté cette année, le jardin d’ombre avec ses mousses, hostas et fougères.
©cniepce
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