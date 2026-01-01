Lecture créative à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye

Lecture créative à Savigny-sur-Braye

7 rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-31 10:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Votre médiathèque s’anime !

Lecture créative à Savigny-sur-Braye. Une lecture d’album, prolongée par un atelier créatif 1 livre + 1 atelier. A partir de 5 ans. .

7 rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 85 59 01 mediatheque.savigny@catv41.fr

