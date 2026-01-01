Lecture créative à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye
Lecture créative à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye samedi 31 janvier 2026.
Lecture créative à Savigny-sur-Braye
7 rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-31 10:30:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Votre médiathèque s’anime !
Lecture créative à Savigny-sur-Braye. Une lecture d’album, prolongée par un atelier créatif 1 livre + 1 atelier. A partir de 5 ans. .
7 rue Hélène Boucher Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 85 59 01 mediatheque.savigny@catv41.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Your media library comes alive!
L’événement Lecture créative à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye a été mis à jour le 2025-12-29 par OT de Vendome Territoires Vendomois