Ciné-média à Montoire-sur-le Loir

Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-18 18:00:00

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

Pause cinéma à la médiathèque de Montoire-sur-le Loir !

Ciné-média à Montoire-sur-le Loir. Un moment convivial pour les curieux d’image et de récit, amateurs ou passionnés, à vivre ensemble dans l’univers du 7ᵉ art. Contacter la médiathèque pour connaître le film diffusé. .

Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 72 72 60

English :

Movie break at the media library of Montoire-sur-le Loir!

German :

Kinopause in der Mediathek von Montoire-sur-le-Loir!

Italiano :

Pausa film alla mediateca di Montoire-sur-le-Loir!

Espanol :

Pausa de cine en la mediateca de Montoire-sur-le-Loir

L’événement Ciné-média à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir a été mis à jour le 2025-11-04 par OT de Vendome Territoires Vendomois