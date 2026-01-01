Heure du conte à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir
Heure du conte à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir mercredi 21 janvier 2026.
Heure du conte à Montoire-sur-le Loir
Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-01-21 16:00:00
fin : 2026-01-21
Date(s) :
2026-01-21
Un moment à partager dans votre médiathèque.
Heure du conte à Montoire-sur-le Loir. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par la magie des mots… Petits et grands sont invités à tendre l’oreille pour écouter des histoires merveilleuses, drôles ou mystérieuses, racontées avec passion. Un moment de rêve, de partage et d’imaginaire à vivre en famille ! Dinette, soupe et galette… . A partir de 4 ans .
Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 72 72 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A moment to share in your media library.
L’événement Heure du conte à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir a été mis à jour le 2025-12-29 par OT de Vendome Territoires Vendomois